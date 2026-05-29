پخش زنده
امروز: -
مردم کردستان با ادامه حضور گسترده و باشکوه خود در میدانها، هشتاد و نهمین شب تجمعات مردمی در حمایت از ایران اسلامی را برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در هشتاد و نهمین شب از میدان داری مردم کردستان اقشار مختلف با تجمع در میادین اصلی شهرهای استان با اهتزار پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را میگویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.
اقشار مختلف مردم در تجمعات شبانه با سر دادن شعارهای انقلابی، بر وحدت ملی، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.