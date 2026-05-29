روند افزایش دما امروز و فردا (هشتم و نهم خرداد) در نقاط مختلف خراسان رضوی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: تا روز یکشنبه هفته آینده، وزش باد شدید همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در نقاط مستعد پیش‌بینی شده است.

حکمی با اشاره به اینکه دمای هوا در سرخس امروز به ۴۲ درجه سلسیوس رسیدافزود: فردا دمای هوا در سرخس به ۴۶ درجه سلسیوس می‌رسد.

در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای روزانه ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بود.

دمای روزانه مشهد نیز امروز ۳۸ درجه است و فردا بیشینه دما در این‌کلانشهر به ۴۱ درجه افزایش می‌یابد.

در شرایط افزایش دما، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی ضروری است.