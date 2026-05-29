افتتاح مرکز انتقال خون، بهره برداری از دستگاه ماموگرافی، اهداء یک خودرو پشتیبان و خرید دستگاه سیتی اسکن، خبر‌های خوش حوزه بهداشت و درمان در تویسرکان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرکز اهدای خون بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان با ۶ تخت، ۶ دستگاه و در دو قسمت مجزای بانوان و آقایان با ۶ میلیارد تومان هزینه افتتاح شد.

دستگاه ماموگرافی هم نقش موثری در تشخیص سرطان سینه بانوان دارد که امروز با تامین اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی از سوی وزارت بهداشت در بیمارستان شهید سردار سلیمانی تویسرکان نصب و راه اندازی شد.

اهدای یک دستگاه خودرو پشتیبانی اداری به بیمارستان و پرداخت هزینه دستگاه سی تی اسکن ویژه بیمارستان شهید سلیمانی و تحویل آن در ماه‌های آینده نیز از جمله این اقدامات بود.