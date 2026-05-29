سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص تماس تلفنی با همتای عمانی در شبکه ایکس نوشت : ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌و‌گو کردیم

در تماس بسیار سازنده با جناب بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همبستگی ایران را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کردم.

ما از مشورت با همه کشور‌های همسایه استقبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین اوضاع روند دیپلماتیک به میانجی‌گری پاکستان، رسیدن به توافق نهایی را منوط به توقف رویکرد زیاده‌خواهانه و موضع‌گیری‌های متغیر و متناقض از سوی طرف آمریکایی دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق حقه و منافع مشروع خود جدی و ثابت‌قدم است‌.

وزیر امور خارجه کشورمان با تمجید از رویکرد اصولی و مسئولانه عمان درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت منطقه، از جمله نقش‌آفرینی سازنده این کشور به‌عنوان میانجی گفتگوهای ایران-آمریکا که البته با بدعهدی آمریکا مواجه گردید، لفاظی‌های تهدیدآمیز آمریکا علیه عمان را محکوم کرد و خاطرنشان کرد که تدابیر مسئولانه عمان و ایران برای مدیریت تردد ایمن و امن کشتیرانی در تنگه هرمز بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل و در راستای منافع جامعه جهانی است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین اشغالی، بر مسئولیت اخلاقی و قانونی کشورهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد برای اقدام عاجل جهت توقف تجاوز رژیم اشغالگر علیه لبنان و ادامه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی تاکید کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین درباره راه‌های گسترش مناسبات دوجانبه و نیز همکاری برای تقویت اعتماد، صلح و ثبات در منطقه رایزنی کردند.