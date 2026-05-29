به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، صبح امروز در بازدید از طرح کنارگذر ۱۶ کیلومتری پاوه، از برنامه‌ریزی و قول وزارت راه برای تسریع اجرای این طرح با واگذاری همزمان به دو پیمانکار خبر داد و گفت: از روند کنونی طرح راضی نیستم و باید با سرعت بیشتر جبران شود.

منوچهر حبیبی گفت: این مسیر سخت گذر با دو تونل و پل بزرگ، پس از اتمام، ترافیک درون شهری پاوه را حذف و دسترسی به مرز شوشمی را تسهیل می‌کند.