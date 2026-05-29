سازش با جنایتکاران عالم معنایی ندارد
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: سازش با جنایتکارانی که حتی در زمان آتشبس نیز دست از حملات و جنایت برنمیدارند، معنایی ندارد و تنها در صورت دریافت تضمینهای واقعی و بینالمللی میتوان از مذاکره سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته اراک با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایتهای آمریکا از این رژیم اظهار کرد: سازش با جنایتکاران عالم که حتی در زمان آتشبس نیز دست از حملات وحشیانه خود برنمیدارند، معنای درستی ندارد.
وی افزود: سازش زمانی معنا پیدا میکند که آمریکای جنایتکار از خوی گرگصفتی خود دست بردارد و تضمینهای لازم و تعهدات بینالمللی از سوی آنان ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به حملات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به لبنان تصریح کرد: تا زمانی که این غده سرطانی در منطقه وجود دارد، امنیت واقعی برقرار نخواهد شد و نیروهای نظامی باید با اقتدار و قدرت در برابر این جنایتکاران بایستند.
امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس باید موتور محرک پیشرفت، اقتدار، امیدآفرینی و حرکت کشور به سمت آیندهای روشن باشد.
آیتالله دری نجفآبادی افزود: توسعه اقتصاد دریا محور، پیشرفت علمی، توسعه کشاورزی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و گسترش صادرات باید در اولویت برنامههای کشور قرار گیرد.