گام بلند دولت برای تربیت نسل جدید مدیران؛
حضور پرشور نخبگان در آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، ضمن اعلام خبر بازدید از نخستین مرحله آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، بر عزم دولت برای جوانگرایی در نظام مدیریتی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع زاده در این پیام نوشت: امروز در حاشیه بازدید از آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، شاهد عزم راسخ نخبگان برای تغییر بودیم. این مسیر، لبیک دولت چهاردهم به مطالبه رهبر شهیدمان است که با حمایت رئیسجمهور و معاون اول محترم، فرصتی ویژه را برای شکوفایی نسل تازه در مدیریت کشور فراهم کرده است.
نگاهی به آمار این آزمون
بر اساس پیام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار استقبال گسترده شرکتکنندگان در این آزمون به این شرح است:
توزیع جغرافیایی
۳۷.۳ درصد داوطلبان از استان تهران و ۶۲.۷ درصد از سایر استانهای کشور هستند.
ترکیب جنسیتی
۶۷.۳ درصد از شرکتکنندگان را آقایان و ۳۲.۷ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
سهم استانی
آمارها نشاندهنده حضور فعال داوطلبان از استانهای مختلف از جمله کردستان (۳۶٪) ایلام (۳۹٪) چهارمحال و بختیاری (۳۶.۳٪) بوشهر (۴۱٪) و سیستان و بلوچستان (۴۶٪) است که نشان از گستردگی ملی این آزمون دارد.
گفتنی است، این آزمون که فراتر از سنجش دانش، بر مهارتهای تحلیل، حل مسئله و شایستگیهای حکمرانی تمرکز دارد، نخستین گام از فرایند انتخاب و توانمند شدن مدیران آینده کشور است که پس از پذیرش نهایی، وارد کانونهای ارزیابی تخصصی خواهند شد.