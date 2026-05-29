روابط عمومی سپاه امام سجاد هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید جنگ تحمیلی سوم، سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور و سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی در بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این مراسم ساعت ۱۶ فردا یکشنبه ۱۰ خرداد در مسجد جامع شهر بندرعباس برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه از مردم بصیر، خانواده شهدا، ایثارگران و همرزمان آنان برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

