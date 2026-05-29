معاون وزیر ورزش و جوانان از خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی به زیر ساخت‌های ورزشی کشورمان در طول جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غنی نظری در جلسه بررسی مشکلات جامعه ورزشی و بازدید از مکانهای ورزشی هشترود با بیان اینکه در جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشورمان ۲۱۱ ورزشگاه خسارات پنج تا ۱۰۰ درصدی دید گفت: در این میان جامعه ورزش کشور ۲۲۰ شهید را تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه این ورزشگاههای خسارت دیده بازسازی شده‌اند و چرخه استفاده بازگشته‌اند افزود: طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در اولویت برنامه‌های این وزارتحانه است.

معاون وزیر ورزش افزود: بیش از ۴۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در کشور است و هیچ پروژه‌ای را آغاز نکرده‌ایم، اما متعهد هستیم طرحهای معطل مانده را تکمیل کنیم که برای رسیدن به این هدف به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه ۱۷ هزار هئیت ورزشی در کشور فعال هستند و ما در حال پایش آنها هستیم گفت: به هئیت‌های ورزشی شناسه دار و فعال کمک مالی خواهند شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان هم سرانه کل اماکن ورزشی استان را ۶۷ سانتیمتر اعلام کرد و گفت: در طرح آمایش سرزمینی استان آذربایجان شرقی با ۱۷ رشته و هیئات جزء رتبه‌های برتر کشوری است

مقصودی گفت: سال گذشته پنج هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال اعتبارات استانی و ملی برای بهره برداری و تکمیل ۴۴ مکان ورزشی شهری و روستایی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تخصیص داده و هزینه شده است که این مقدار جذب اعتبار و هزینه توسعه اماکن ورزشی در تاریخ ورزش استان آذربایجان شرقی بی سابقه و بی نظیر بوده است

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم بر لزوم احداث مجتمع طبقاتی ورزشی در هشترود تاکید کرد و گفت: این شهرستان در طرح آمایش سرزمینی در رشته‌های رزمی و تکواندو رتبه اول استانی را دارد که از این رو احداث این مجتمع ضروری است.

وی تکمیل و تجهیز خانه جوان هشترود، استخر شهر قره آغاج و تخصیص اعتبار برای چمن‌های ورزشی روستایی را در این شهرستانها خواستار شد.