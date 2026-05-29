به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان از کشف ۶۲ هزار عدد انواع قرص مخدر در بازرسی از یک منزل مسکونی در زنجان خبر داد.

سرهنگ رحیم رفیعی با اعلام این خبر افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان، طی رصد‌های اطلاعاتی خود به خبری مبنی بر توزیع گسترده قرص‌های مخدر در یک منزل مسکونی در زنجان دست یافتند.

وی اظهار داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده با کنترل نامحسوس متهمان پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند.

رفیعی تصریح کرد: در این عملیات ضمن دستگیری ۲ نفر متهم در بازرسی از منزل نیز ۶۲ هزار عدد انواع قرص مخدر کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید بر ضرورت برخورد با فروشندگان مواد مخدر و نیز اشاعه دهندگان مظاهر اعتیاد در جامعه، از مردم خواست: ضمن مراقبت صحیح از فرزندان خود در مبارزه با سوداگران مرگ و عاملان افیونی با پلیس همکاری کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را بدون فوت وقت از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.