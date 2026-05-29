به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: دومامور پلیس راهور و یک مامور کلانتری آستارا پس از اطلاع از آتش سوزی ترانس برق محدوده ایستگاه پلیس بازارچه ساحلی، با توجه به خطر برق‌گرفتگی، بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و با اقدام سریع و به‌موقع، قفل ترانس را باز کردند و آتش‌سوزی ترانس برق را با استفاده از کپسول آتش‌نشانی مهار و از سرایت آن به اطراف جلوگیری کردند.

بر اساس اعلام پلیس، این حادثه هیچگونه آسیب جانی به دنبال نداشت.