خطر گسترش آتش سوزی ترانس ایستگاه پلیس با اقدام به موقع ماموران پلیس آستارا از بیخ گوش بازارچه ساحلی گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: دومامور پلیس راهور و یک مامور کلانتری آستارا پس از اطلاع از آتش سوزی ترانس برق محدوده ایستگاه پلیس بازارچه ساحلی، با توجه به خطر برقگرفتگی، بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و با اقدام سریع و بهموقع، قفل ترانس را باز کردند و آتشسوزی ترانس برق را با استفاده از کپسول آتشنشانی مهار و از سرایت آن به اطراف جلوگیری کردند.
بر اساس اعلام پلیس، این حادثه هیچگونه آسیب جانی به دنبال نداشت.