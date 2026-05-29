همایش یک روزه سوارکاری با اسب با حضور چابکسوارانی از ۱۲ استان کشور در شهرستان نهاوند برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این همایش به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و همچنین ترویج فرهنگ سوارکاری و ایجاد شور ونشاط اجتماعی انجام شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: در این همایبش ۴۰ راس اسب دونده از نژادهای مختلف شرکت کردند که در پایان به برترین چابکسوران با اهداء لوح سپاس قدردانی شد.
محرم روزبه افزود: در نهاوند ۶ واحد پرورش اسب و یک باشگاه آموزش اسب دوانی و اسب سواری فعالیت میکنند.