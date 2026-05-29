مهدی غلامیان نشان برنز رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا که در ویتنام برگزار شد، در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان ملی پوش فارسی با کسب یک پیروزی و یک شکست به دیدار رده بندی رفت و در این دیدار مقابل نماینده قزاقستان ۲ بر صفر و با ضربه فنی پیروز شد و به نشان برنز دست یافت.
مسابقات ۳ وزن پایانی رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صبح امروز در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزارشد
تیم ملی ایران رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا با کسب ۶ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز به مقام قهرمانی رسید.