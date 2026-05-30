از گزینه جنگ تا تحمیل توافق؛ آمریکا که در برابر دیوار مقاومت ایران محاسباتش بر هم ریخته؛ اکنون برای خروج از باتلاق خودساخته سه راه پیش رو دارد: جنگ دوباره، ادامه وضع موجود یا زانو زدن پای میز دیپلماسی.
به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما؛ هدفش آمریکا از تحمیل جنگ به ایران تغییر نظام در ایران، نابودی برنامه هستهای و موشکی و غارت نفت ایران و بسته شدن پرونده مقاومت در منطقه بود. اما دیوار سخت مقاومت ایران تمام محاسباتش را برهم ریخت برای فرار از این بن بست خودش را به آب و آتش زد.
اما اکنون فقط سه راه در پیش رو دارد راههایی که ایران به آنها تحمیل کرده است: جنگ دوباره، ادامه وضع موجود یا زانو زدن پای میز مذاکره. انتخاب با آنهاست.