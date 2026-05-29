به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین عليرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه، گفت: تنها راه حل برقراری صلح و امنیت در منطقه، نابودی این غده سرطانی، رژیم صهیونیستی است.

او با اشاره به شرارت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین، ایران و کشور‌های منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت برابر زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی می‌ایستد.

امام جمعه کیش، گفت: جمهوری اسلامی ايران برای مذاکره شروطی دارد که باید تمام آنها محقق شود، خاتمه جنگ در تمام محور‌ها، پایان تحریم‌های ظالمانه، برداشتن محاصره‌های اقتصادی و دریایی، آزادسازي و پرداخت اموال بلوکه شده، حفظ مالکیت تنگه هرمز و پرداخت غرامت به ملت ایران است که یا در میدان دیپلماسی و مذاکره دریافت می‌شوند و یا در میدان جنگ با قدرت از دشمن گرفته خواهند شد.

حجت الاسلام و المسلمین عليرضا بی‌نیاز، گفت: تنگه هرمز با یاوه گویی در فضای مجازی باز نخواهد شد و آمریکا در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است.

او با اشاره به دو پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامي، نکات مشترک هر دو پیام را، حفظ اتحاد و همدلی و حضور موثر مردم در خیابان دانست و گفت: ایشان در پیام حج، وحدت امت اسلامی و دوری كرفتن از مشرکان را مورد تاکید قرار دادند و در پیام روز ملی مجلس شوراي اسلامي نیز به همکاری مجلس و دولت، توسعه فرهنگی، پیشرفت کشور، حل مسائل اقتصادی و همدلی توجه فرمودند.

امام جمعه كيش، با اشاره به قدرت اتحاد ملی در شکست قوی ترین ارتش جهان، گفت: دشمن پارسال با ایجاد سه بحران در کشور قصد تغییر نظام و فروپاشی کشور را داشت که با همدلی مردم و تلاش مسئولان و نیرو‌های مسلح، به هیچ کدام از اهداف شوم خود دست نیافتند.

حجت الاسلام و المسلمين بي نياز با گراميداشت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، گفت: امنیت و استقلال کشور مدیون رهبری امام راحل و امام شهید است و قیام امام خمینی (ره) مانند قیام امام حسین (ع) ماندگار شد.

او با تبريك فرا رسيدن ولادت امام هادی علیه السلام، یاد شهید ابوترابی و شهدای کشور و آزادگان سرافراز را گرامی داشت.