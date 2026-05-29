به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: این حادثه ظهر امروز در حوالی روستای زیدآبادرخ داد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

فائق‌نیا ادامه داد:در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخت و چهار مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، تحت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

کارشناسان پلیس در حال بررسی علت این حادثه هستند.