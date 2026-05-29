حقوقدان و مدرس دانشگاه، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را مغایر با حکم مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست.

مرتضی خمسه در گفتگو با خبرنگار خبرگزای صداوسیما به ریشه‌های تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «در اسفند ماه سال ۱۳۹۰، مقام معظم رهبری به موجب اختیارات ولایت مطلقه فقیه (اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی)، حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند. هدف کلان از این تأسیس، ایجاد «انسجام و تمرکز تصمیم‌گیری» بود و در همان حکم صراحتاً مقرر شد که تمامی شوراها و ستادهای موازی منحل شوند و تمرکز سیاست‌گذاری صرفاً در این شورا ایجاد گردد.

این مدرس دانشگاه با نقد ساختار جدید دولت، خاطرنشان کرد: تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از جهات مختلفی مغایر موازین حقوقی است. اولاً، این اقدام مغایر حکم رهبری است؛ ثانیاً به استناد اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، مغایر شرع و قانون قلمداد می‌شود. همچنین با توجه به اصل ۵۷ در خصوص استقلال قوا و اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی)، این ستاد از منظر قانونی نیز مشکلدار است.

خمسه افزود: با توجه به بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری که بر «حذف تشکیلات غیرضروری» تأکید دارند، تأسیس نهادی که به نحوی موازی و در عرضِ شورای عالی فضای مجازی باشد، کاملاً مغایر این اصول است. از طرف دیگر، این ستاد با قوانین جاری کشور از جمله بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در تضاد است که مرکز ملی و شورای عالی را تنها مراجع تصمیم‌گیری معرفی می‌کند.

خمسه ادامه داد: استناد به جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی، استدلال تامی نیست. هیچ‌گاه تصمیم فردی رئیس یک نهاد شورایی نمی‌تواند جایگزین تصمیم یا مصوبه جمعی اعضای آن شورا تلقی شود. بنابراین، به موجب قانون اساسی، دولت و هیچ‌یک از رؤسای قوای سه‌گانه یا رئیس شورای عالی امنیت ملی، صلاحیت تأسیس هیچ شورا یا نهاد فراقوه‌ای را ندارند و این اقدام فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص تأثیر حکم دیوان عدالت اداری هم توضیح داد: رأی صادره یک «دستور موقت» است. ماهیت آن به این معناست که مصوبه‌ای که به موجب آن این ستاد تشکیل شده و مصوبات بعدی آن، باید متوقف شوند و دیگر لازم‌الاجرا نیستند. تا زمان صدور رأی نهایی دیوان، آثار حقوقی بر مصوبات این ستاد مترتب نمی‌شود.