به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلامی اسلامی شیعه لبنان در خطبه نماز جمعه از حکومت این کشور خواست به آمریکا دل نبندد که می‌خواهد از طریق مذاکرات مستقیم فتنه داخلی ایجاد کند تا حلقه نجاتی برای دشمن اسرائیلی باشد.

وی از حکومت لبنان خواست از تصمیم خلع سلاح مقاومت با شعار انحصاری کردن سلاح دست بردارد. وی تاکید کرد: تا وقتی که اشغالگری باشد، مقاومت نیز وجود خواهد داشت، لبنان هم از این قاعده منطقی مستثنی نیست. پس تا وقتی که اشغالگری وجود داشته باشد، طرفداران نظریه خلع سلاح باید از تکیه خود بر این موضوع دست بردارند.

علی الخطیب افزود: غرب و در رأس آن آمریکا با شعار‌های دروغین درباره انسانیت، حقوق بشر، آزادی، حقوق زنان، کودکان و حیوانات، زمینه را فراهم کردند تا دین را بد جلوه دهند. همه شعار‌های آنها دروغین و غیرصادقانه بود.

وی همچنین گفت: اکنون در جنگ متمدنانه‌ای به سرمی بریم که گروه‌های مقاومت و در رأس آنها جمهوری اسلامی در آن حضور دارند. ایران هیبت آمریکا بزرگ‌ترین قدرت شر در این جهان و دست پرورده آن در منطقه را درهم شکست؛ دست پرورده‌ای که در جنگ به سر می‌برد و آن را جنگ موجودیتی می‌نامد اما به رغم کمک ابزار‌های داخلی و امپراتوری‌های رسانه‌ای آن، امپراتوری دروغ و دغل، این رژیم در مسیر مرگ است و نفس‌های آخر خود را می‌کشد.

وی در ادامه گفت: نبرد واقعی با آمریکا است و بدون تردید ثابت شد که آمریکا در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران و واداشتن آن به تسلیم شدن شکست خورد و اکنون پایان این جنگ در همه جبهه‌ها را با شروط خود ترسیم می‌کند. هیچ کس نخواهد توانست جمهوری اسلامی ایران را به دست برداشتن از شرطش درباره توقف جنگ در جبهه لبنان وادار کند. دشمن اسرائیلی هم با توسعه طلبی در برخی مناطق حلقه نجات برای خود نخواهد ساخت بلکه زمینه بیشتری برای مقاومت فراهم می‌کند تا نظامیانش را شکار کنند. اکنون ملت ما نباید تحت تاثیر جنگ رسانه‌ای قرار بگیرد که دشمن از طریق مزدورانش آن را مدیریت می‌کند.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعه لبنان افزود: طرح اسرائیل برای الحاق جنوب لبنان به رژیم غاصب ایجاب می‌کند که همه گروه‌های لبنانی در مواضع خود وحدت داشته باشند. از این رو از همه گروه‌های لبنانی می‌خواهیم در هر نوع فعالیت یا اقدامی در آینده به این موضوع توجه کنند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که از زمان تشکیل اسرائیل تاکنون، این رژیم از تجاوزگری، اشغالگری، توسعه طلبی و تهدید کشور‌های منطقه دست برنداشته است و هرگز در قبال هیچ توافق، تفاهم یا قطعنامه بین المللی تعامل مثبت نداشته است بلکه همواره به توافق‌ها از نگاه منافع امنیتی و نظامی نگاه کرده است. از این رو، تهدید‌های پی در پی اسرائیل علیه لبنان به خصوص بیروت و ضاحیه آن را نمی‌توان از طرح فراگیر اسرائیل برای به زانو درآوردن منطقه و ساکت کردن هر صدای مخالف سلطه جدا کرد.

لبنان که از چند دهه پیش به سبب اشغالگری، حملات و جنگ ها، بهای سنگینی پرداخته است، به خوبی از ماهیت این دشمن آگاه است و می‌داند که امنیت واقعی با وعده‌های آمریکا و تضمین‌های شکننده بین المللی ساخته نمی‌شود بلکه با قدرت ملی، وحدت در مواضع، توان بازدارندگی و جلوگیری از تحمیل شروط دشمن شکل می‌گیرد.