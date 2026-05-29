آغاز برداشت گندم از مزارع شهرستان رومشکان
مدیر جهادکشاورزی شهرستان رومشکان از آغاز رسمی عملیات برداشت بیش از ۱۰ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر جهادکشاورزی شهرستان رومشکان با اشاره به آغاز برداشت گندم از سطح مزارع این شهرستان گفت: با توجه به سطح زیر کشت زمینهای زراعی امسال پیش بینی میشود بیش از ۱۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شود.
اصغر امرایی از آمادگی کامل مرکز خرید گندم خبر داد و افزود: علاوه بر مرکز خرید کاملا مجهز و کامل، تا کنون تعداد قابل توجهی کمباینهای سبک و سنگین وارد شهرستان شده و در حال دریافت معاینه فنی توسط کارشناسان مکانیزاسیون بخش خصوصی میباشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان با تدکید بر لزوم همکاری کشاورزان با کارشناسان جهادکشاورزی، خاطرنشان کرد: با رعایت توصیههای فنی و همکاری همهجانبه بهرهبرداران، برداشت امسال در نهایت آرامش و کیفیت انجام میشود تا به مدد خداوند متعال نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا نماییم.