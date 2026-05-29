به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان رومشکان با اشاره به آغاز برداشت گندم از سطح مزارع این شهرستان گفت: با توجه به سطح زیر کشت زمین‌های زراعی امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شود.

اصغر امرایی از آمادگی کامل مرکز خرید گندم خبر داد و افزود: علاوه بر مرکز خرید کاملا مجهز و کامل، تا کنون تعداد قابل توجهی کمباین‌های سبک و سنگین وارد شهرستان شده و در حال دریافت معاینه فنی توسط کارشناسان مکانیزاسیون بخش خصوصی می‌باشند.