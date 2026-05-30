محققان دامغانی با طراحی و ساخت دستگاه «کات‌وایر»، وابستگی کشور به واردات دانه شات از اروپا را پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تا پیش از این، «دانه شات» به‌عنوان قطعاتی ریز اما حیاتی در صنایع، کالایی کاملاً وارداتی از اروپا محسوب می‌شد. اما با ۶ ماه تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از دانش بومی، مهندسان ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه «کات‌وایر» شدند؛ دستگاهی که علاوه بر تولید محصولی با استانداردهای جهانی، با هزینه‌ای معادل یک‌سوم نمونه خارجی ساخته شده است.

این دستگاه روزانه نیم‌تن دانه شات با سختی بالاتر از ۵۰ راکول تولید می‌کند. این محصول به دلیل جنس فولادی پر استحکام، عمر قطعات را افزایش داده و به دلیل ویژگی‌های خاصش یک محصول سبز و دوستدار محیط‌زیست محسوب می‌شود.

مهدی گردویی، مدیر طرح واحد تولیدی، گفت: با تولید سالانه ۲۰۰ تن دانه شات در این واحد، ۲۰ درصد از نیاز کل کشور در داخل تأمین شده و تنها از همین یک خط تولید، از خروج سالانه یک میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شده است.

ابوالفضل حقیری، مدیر واحد تولیدی، نیز خاطرنشان کرد: این واحد به‌عنوان قطب فنرسازی کشور، با تکیه بر توان ۱۸۰ نیروی متخصص، ماهانه ۷۰۰ تن انواع فنر تولید می‌کند.