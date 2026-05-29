نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: دولت در تامین بودجه راهآهن اردبیل سنگ تمام گذاشت و خدا را شاکریم که بالاخره این طرح به بهرهبرداری رسید و اولین سفر هم با حرکت به طرف ارض اقدس شروع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت الله سید حسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: در چهار دولت بودجه مفصلی به راه آهن اردبیل اختصاص دادند و در تامین بودجه، مدیران ارشد و نمایندگان دورههای مختلف جداً زحمت کشیدند و ما تاسف میخوریم که چرا دولت شاهنشاهی برای زیرساختهای کشور کار نکرد، اما نفت اسرائیل را مجاناً و تماماً تامین میکرد.
وی افزود: این پروژه زمانی کامل خواهد شد که آن را به مغان و قفقاز برسانیم و یک سرمایهگذار خارجی بسیار مقتدر که در اروپا و آناتولی کارهای بسیار بزرگی انجام داده برای این کار حاضر شده است و توافقات اولیه امضاء شده و شروع آن فقط به امضاء خانم وزیر بسته شده است از نمایندگان مجلس میخواهم در اخذ این امضاء جدیت کامل داشته باشند.
امام جمعه اردبیل با تبیین استقامتهای تاریخی در ایران گفت: سه استقامت در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند نخست، استقامت چهلروزه نیروهای مسلح ما در برابر دو قدرت اتمی حاضر در میدان و سه قدرت اروپایی پشت پرده؛ یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان؛ این کشورها کاملاً در جنگ حاضر بودند؛ کل اردن به آلمان داده شده بود و این کشور با پیشرفتهترین تجهیزات به مقابله با موشکهای ما میپرداخت. استقامت دوم، استقامت سهماهه ملت ماست؛ نزدیک به سه ماه است که ملت ما با حضور در صحنه و در تجمعات شبانه اعلام میکند که برای هر مشکلی در مسیر عزت ایران، استقلال ایران و بقای ایران آمادگی دارد.
وی افزود: استقامت سوم، استقامت اقتصادی و دیپلماتیک دولت و هیئت مذاکرهکننده است؛ اداره کشور در دوران جنگ و تأمین مایحتاج مردم، بهگونهای که هیچ اعتراضی صورت نگیرد، جای تحسین دارد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: رهبر انقلاب در پیام خود به نمایندگان مجلس فرمودند اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید؛ این جمله فقط برای نمایندگان نیست، بلکه فصلالخطاب برای تمام دعواها و اختلافات است.
آیت الله عاملی اضافه کرد: این بیانیه، مانند بیانیههای دیگر معظمله، از جهت جامعیت، دقت، زمانشناسی و دشمنشناسی واقعاً بینظیر است و تکلیف سنگینی بر عهده مجلسیان میگذارد. بعد از این بیانیه، مجلسیان در بوته امتحان خاص هستند.
