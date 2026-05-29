به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان با بیان اینکه دشمنان امروز دچار فرسایش، اختلال و انشقاق شده‌اند، گفت:در این شرایط باید از تفرقه افکنی در جامعه پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با تاکید بر لزوم پرهیز از تفرقه‌افکنی در جامعه، افزود: اگر کسی خود را تابع ولایت فقیه می‌داند، اجازه ندارد در جامعه تفرقه افکنی کند.

حسینی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با دولت همکاری و هماهنگی کامل داشت و با اتحاد و یکپارچگی، از روایت‌های نادرست که خواست دشمن است، پرهیز کرد.

وی درباره آخرین وضعیت مذاکرات، گفت: هنوز توافق نهایی حاصل نشده و آنچه انجام شده، پیش‌نویس اولیه با میانجی‌گری برخی کشورهاست.

خطیب نماز جمعه زنجان با بیان اینکه اگر نظر دشمن تأمین می‌شد کار تمام شده بود، اما بر خطوط قرمز خود ایستادگی کردیم، ادامه داد: عصبانیت رئیس‌جمهور آمریکا به خاطر همین است که نتوانسته به اهدافش در مسائل موشکی و هسته‌ای ایران برسد.

وی با بیان اینکه ترامپ با توییت‌ها و کار‌های رسانه‌ای می‌خواهد برای خود روایتی از پیروزی بسازد، اظهار داشت: ملت ایران مقاوم، محکم و غیرقابل شکست ایستاده است، حرف ما با آمریکا همان سخن سردار حاج قاسم سلیمانی است که گفت: شما جنگ را شروع می‌کنید، اما پایانش را ما ترسیم خواهیم کرد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه امسال عید سعید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) مصادف شده است، گفت: اندیشه غدیر خم، مساله تعیین و تکلیف ولایت و حکومت در جامعه اسلامی است.

وی اضافه کرد:آمریکا و غرب از این می‌ترسند که اگر ایران استقلال پیدا کند و آنها را ارباب خود نداند، اقتدار آنان در منطقه از بین می‌رود و ایران اسلامی به الگویی برای منطقه و جهان تبدیل می‌شود.

امام جمعه زنجان خاطر نشان کرد: آمریکایی‌ها دورانشان به سر آمده و باید از این منطقه بروند که اگر استقامت کنیم، این وعده نزدیک است.

وی همچنین با تاکید مجدد بر مساله مهم صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، گفت: در ابتدای سال هستیم و اگر صرفه‌جویی در مصرف انرژی نداشته باشیم، در اواخر سال دچار ناترازی می‌شویم.

حسینی گفت: امروز امنیت کشور به این بحث گره خورده و این فقط یک توصیه اخلاقی نیست، هم دولت باید با چابک‌سازی و کاهش بروکراسی عمل کند و هم مردم در منازل، مساجد و اماکن عمومی صرفه جویی کنند.

وی یادآور شد: همانگونه که مردم در خیابان‌ها انسجام و اتحاد آفریدند، در مساله اصلاح الگوی مصرف نیز باید به وظیفه تاریخی خود عمل کنند.