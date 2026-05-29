به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی با بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی والمان ساوه و توسعه ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر، موفق به کسب رتبه نخست تولید برق خورشیدی در کشور شد.

نیروگاه خورشیدی والمان ساوه با ظرفیت ۲۷۰ مگاوات در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث شده و به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور شناخته می‌شود.

بر اساس این گزارش، مجموع تولید انرژی خورشیدی در استان مرکزی با بهره‌برداری از این طرح‌ها به بیش از ۷۶۰ مگاوات رسیده است.

فاز نخست این نیروگاه به ظرفیت ۱۳۰ مگاوات از ابتدای خردادماه وارد مدار تولید شده و به شبکه سراسری برق کشور متصل است.

همچنین فاز دوم این پروژه به ظرفیت ۱۴۰ مگاوات نیز تا پایان خردادماه به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.

این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در کشور است.