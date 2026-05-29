استان مرکزی در صدر تولید برق خورشیدی کشور
با بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی والمان ساوه و افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک، استان مرکزی به جایگاه نخست تولید برق خورشیدی در کشور دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
نیروگاه خورشیدی والمان ساوه با ظرفیت ۲۷۰ مگاوات در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار و با سرمایهگذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث شده و به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور شناخته میشود.
بر اساس این گزارش، مجموع تولید انرژی خورشیدی در استان مرکزی با بهرهبرداری از این طرحها به بیش از ۷۶۰ مگاوات رسیده است.
فاز نخست این نیروگاه به ظرفیت ۱۳۰ مگاوات از ابتدای خردادماه وارد مدار تولید شده و به شبکه سراسری برق کشور متصل است.
همچنین فاز دوم این پروژه به ظرفیت ۱۴۰ مگاوات نیز تا پایان خردادماه به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.
این طرحها نقش مهمی در توسعه انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در کشور است.