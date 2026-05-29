آتشسوزی یک هتل آپارتمان چهار طبقه در مشهد مهارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگو آتشنشانی مشهد گفت: این حادثه عصر امروز در خیابان آخوند خراسانی رخ داد که بلافاصله ۲۵ آتشنشان به محل اعزام شدند.
سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: کانون آتش طبقه سوم این هتل آپارتمان بود و اقدام به موقع آتش نشانان مانع از گسترش و سرایت آتش به طبقه بالاتر و ساختمان های مجاور شدو ۲۰ مسافر در داخل ساختمان محبوس شده بودند که آتشنشانان همزمان با اطفای حریق ، عملیات نجات و تخلیه محبوسان از طبقات مختلف انجام دادند.
فرخنده گفت: این حادثه مصدومی در پی نداشت و علت حادثه در دست بررسی است.