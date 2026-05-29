پخش زنده
امروز: -
اطلاعیه جدید در وب سایت وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که این وزارتخانه مجدداً تحریمی را علیه فرانچسکا آلبانیز اعمال کرده است که او را در سطح جهانی در لیست سیاه قرار میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه TRT در گزارشی اعلام کرد: یک اطلاعیه جدید در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که این وزارتخانه مجدداً تحریمی را علیه فرانچسکا آلبانیز اعمال کرده است که او را در سطح جهانی در لیست سیاه قرار میدهد و استفاده از کارتهای اعتباری یا انجام تراکنشهای بانکی را برای او غیرممکن میسازد.
آلبانیز که ایتالیایی است، در نقش خود به عنوان «گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور اراضی اشغالی فلسطین»، منتقد سرسخت رفتار اسرائیل با فلسطینیها بوده است. آلبانیز از اکتبر ۲۰۲۳ در خط مقدم مواجه با اسرائیل به دلیل نسلکشیاش در غزه است.