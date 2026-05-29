به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا روز‌های ۷ و ۸ خردادماه در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد و تیم ایران با ۶ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز و ۲۰۵ امتیاز با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت.

برای تیم ایران آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. اسماعیل ظاهردوست در وزن ۷۱ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مهدی غلامیان در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران ۲۰۵ امتیاز ۲- قرقیزستان ۱۶۱ امتیاز ۳- ازبکستان ۱۶۱ امتیاز ۴- قزاقستان ۱۴۴ امتیاز ۵- چین ۱۱۸ امتیاز ۶- کره جنوبی ۷۶ امتیاز ۷- هند ۷۴ امتیاز ۸- ژاپن ۶۷ امتیاز ۹- تاجیکستان ۵۰ امتیاز ۱۰- ترکمنستان ۲۴ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم آرمین اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۵ علی آلماس از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ ساچین شیروله از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۲ از سد طاهرجان کریموف از ازبکستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۴۸ کیلوگرم علی اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر لیاتان آن از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر عمرعلی برد علی اف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ جواهر شریفبویف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۵۱ کیلوگرم احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به با نتیجه ۱۱ بر صفر تاکو شیبا از ژاپن را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل کانیشبک ژانگاژول از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. بدرالدینی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۵ و ضربه فنی مغلوب بنیاد حسن اف از ازبکستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم وحید عشیری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ هاریوم از هند را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ آدم ابوفاره از اردن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۱ ژیائو ژانگ از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سایمیک عسکروف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امیررضا طهماسب پور در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر ونشیو فان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیرافات خونروت از تایلند به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طهماسب پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر و ضربه فنی صدرالدین تولکینبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر بایل جمال الدینوف از قرقیزستان را شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم حامد دهقان زاده در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر یوکی یدا از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ گیون هیون نام از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دهقان زاده در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب میراس ماخامبت از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب یونگکی چیو از چین شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ظاهر دوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب بایل نورالیف از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان در دور اول با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوی یوجیان چنگ از چین شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل محمد زاینیدینزود از تاجیکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی رفت. غلامیان در این دیدار مقابل علینور تولیوگالی از قزاقستان با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی هانامانت کمپاناوار از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ حسن گاسانوف از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. مهری در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ از سد جانگ یئون نا از کره جنوبی گذشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم علی اکبر آکو در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ از سد شوخجاخون ایلخاموف از ازبکستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۱ رودرا نیمهان از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. آکو در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر ۱ آریستان تمرگالی از قزاقستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.