منجیل،شهر توربین‌های بادی آرمیده درکنار سدسفیدرود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، منجیل یکی از شهر‌های شهرستان رودبار است که به وزش تند باد و سد سفیدرودش شهره است؛ سدی که تامین کننده آب زراعی ۱۷۲ هزار هکتار شالیزار گیلان و امسال پر آب‌تر از سال‌های قبل است.

شهر توربین‌های بادی که انرژی تجدید پذیر باد را به خدمت چرخه تولید انرژی برق در آورده است و دریاچه پشت سد در کنار توربین‌های بادی، منظره‌ای زیبا به این شهر جنوبی گیلان بخشیده است.