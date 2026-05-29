شهر منجیل یکی از شهرهای شهرستان پهناور رودبار در گیلان است که تنها سد مخزنی گیلان، سد سفیدرود را در دل خود جای داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، منجیل یکی از شهرهای شهرستان رودبار است که به وزش تند باد و سد سفیدرودش شهره است؛ سدی که تامین کننده آب زراعی ۱۷۲ هزار هکتار شالیزار گیلان و امسال پر آبتر از سالهای قبل است.
شهر توربینهای بادی که انرژی تجدید پذیر باد را به خدمت چرخه تولید انرژی برق در آورده است و دریاچه پشت سد در کنار توربینهای بادی، منظرهای زیبا به این شهر جنوبی گیلان بخشیده است.