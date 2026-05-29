به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان اسیا و در وزن ۶۵ کیلوگرم حامد دهقان زاده، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر یوکی یدا از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ گیون هیون نام از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

دهقان زاده در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب میراس ماخامبت از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب یونگکی چیو از چین شد و در جایگاه پنجم ایستاد.