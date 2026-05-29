خشتگذاری مدرسه ۹ کلاسه و احیای واحد تولیدی در خمین
در سفر استاندار مرکزی به شهرستان خمین، عملیات خشتگذاری مدرسه ۹ کلاسه امام خمینی (ره) آغاز و همزمان واحد تولید انواع ظروف چینی این شهرستان نیز مجدداً به چرخه تولید بازگشت.
استاندار مرکزی در سفر به شهرستان خمین در آیین خشتگذاری مدرسه ۹ کلاسه امام خمینی (ره) این شهر که به نام مدرسه ابتدایی شقایق در جنگ تحمیلی سوم تخریب شده بود، حضور یافت.
مهدی زندیهوکیلی در این مراسم با اشاره به خسارتهای گسترده حوزه آموزش در استان مرکزی گفت: این استان در کنار تهران و هرمزگان جزو سه استان دارای بیشترین خسارت در بخش آموزشی است و شهرستان خمین به نسبت جمعیت بیشترین آسیب مالی را متحمل شده است.
وی با قدردانی از اقدام خیرخواهانه آیتالله سید مجتبی نورمفیدی در بازسازی مدارس آسیبدیده افزود: این اقدام علاوه بر جنبه کمکرسانی، پاسخی قاطع به دشمنان ملت ایران است و باید ترویج شود.
استاندار مرکزی با گرامیداشت یاد شهدا بهویژه شهدای شهرستان خمین گفت: این شهرستان از آغاز انقلاب تاکنون در خط مقدم دفاع از کشور بوده و در جنگ تحمیلی پس از نجفآباد بیشترین شهید را به نسبت جمعیت تقدیم کرده است.
آیتالله سید مجتبی نورمفیدی نیز در این آیین با اشاره به اهمیت این اقدام خیرخواهانه اظهار کرد: چنین مراسمی برای بسیاری از پروژههای عمرانی برگزار نمیشود، اما به دلیل اهمیت موضوع، حضور در این مراسم را لازم دانستیم.
وی با قدردانی از مسئولان استان مرکزی و شهرستان خمین برای پیگیری ساخت این مدرسه افزود: این همراهی نشاندهنده ظرفیت همافزایی در مسیر توسعه و پیشرفت است.
در ادامه سفر استاندار مرکزی، واحد تولید انواع ظروف چینی در شهرستان خمین نیز با حضور مسئولان استانی مجدداً فعال شد.
مهدی زندیهوکیلی در این مراسم این اقدام را حرکتی راهبردی در شرایط اقتصادی کشور دانست و گفت: تمام ظرفیتهای استان برای احیای واحدهای تولیدی راکد بهکار گرفته شده است.
وی افزود: این اقدام علاوه بر جلوگیری از واردات بیرویه و خروج ارز، میتواند زمینهساز توسعه صادرات به کشورهای همسایه باشد.
جلایی، مدیرعامل این واحد تولیدی نیز با اشاره به نقش حمایت دستگاههای اجرایی در راهاندازی مجدد این کارخانه گفت: با همکاری مسئولان، ظرفیت اشتغال این واحد بهزودی به ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
در ادامه این سفر، استاندار مرکزی به همراه مسئولان استانی و شهرستانی با خانواده شهیدان شیخی دیدار و ضمن ابلاغ حکم شهادت چهار نفر از اعضای این خانواده، با آنان ابراز همدردی کرد.