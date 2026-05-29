امام جمعه موقت همدان با اشاره به اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب در سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی، بر رفع مشکلات مردم به همت مسئولان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت الاسلام والمسلمین فاضلیان در خطبه‌های نماز جمعه همدان گفت: دشمنانی که قرار بود ۳ روزه طومار ایران را به هم بپیچند، ۳ ماه است که با همه تجهیزات خود در برابر نیرو‌های مسلح دست به ماشه، مشت‌های گره کرده و شعار‌های ا... اکبر مردم، در باتلاق ایران گیر افتاده است.

او همچنین با اشاره به پشت سرگذاشتن ۲ جنگ تحمیلی و یک کودتا در ۸ ماه گذشته، تصریح کرد: هم اکنون دشمنان با تشدید فشار اقتصادی، ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، عملیات خرابکارانه، قاچاق اسلحه، انتقال تروریست‌ها به داخل کشور و فعالیت تبلیغاتی رسانه‌های معاند و شایعه پراکن، درصدد عصبانی و ناامید کردن مردم هستند.

امام جمعه موقت همدان، بر ادامه حضور منسجم مردم در خیابان و هماهنگی با نیرو‌های مسلح و دیپلماسی اقتدار تاکید کرد و افزود: باید با قرائت دعا و نماز استغاثه، پیروزی جبهه مقاومت، نابودی طاغوت‌های زمان، به ویژه رژیم صهیونیستی و فرج صاحب الزمان (عج) را از خداوند متعال بخواهیم.

حجت الاسلام والمسلمین فاضلیان همچنین با تبریک دهه امامت و ولایت و تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، خواستار برگزاری باشکوه برنامه‌های این مناسبت ها، ضمن رعایت حرمت این روز شد.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب برای حجاج، ابراز امیدواری کرد همه حجاج، به ویژه حجاج ایرانی با سلامتی کامل به وطن بازگردند.