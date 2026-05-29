تکذیب الزام استفاده انحصاری از «شاد» در آزمونهای مجازی مدارس
مدارس برای اخذ آزمونهای غیرحضوری میتوانند از انواع پیام رسانهای ایرانی با اولویت شاد استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی ادارهکل آموزش و پرورش استان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه ارزشیابی پایانی نوبت دوم در شرایط غیرحضوری افزود: بر اساس بخشنامه شماره ۴۶۰/۳۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، نحوه برگزاری آزمونهای پایانی برای پایههای هفتم، هشتم، نهم، دهم و همچنین پایههای یازدهم و دوازدهم در دروسی که آزمون نهایی ندارند، به مدارس اعلام شده است.
علیبخش یوسفی افزود: طبق این دستورالعمل، مدارس مجاز هستند برای برگزاری آزمونهای غیرحضوری از ظرفیت پیامرسانهای داخلی استفاده کنند و در این میان، پیامرسان «شاد» در اولویت قرار دارد، اما هیچگونه الزامی برای استفاده انحصاری از این بستر وجود ندارد.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه انتشار اخبار نادرست در این زمینه موجب ایجاد نگرانی میان دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان شده است، تصریح کرد: هرگونه اطلاعرسانی خارج از چارچوب بخشنامههای رسمی وزارت آموزش و پرورش فاقد اعتبار بوده و ملاک عمل مدارس، صرفاً دستورالعملهای ابلاغی است.
یوسفی با اشاره به آغاز فرآیند ارزشیابی پایانی نوبت دوم از روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵، بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و سریع این موضوع به مدارس تأکید کرد و گفت: مدیران مدارس و مسئولان مربوطه موظفند ضمن رعایت ضوابط ابلاغی، زمینه آرامش خاطر دانشآموزان و برگزاری مطلوب آزمونها را فراهم کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هدف اصلی آموزش و پرورش در شرایط فعلی، استمرار فرآیند آموزشی و ارزشیابی با کمترین دغدغه برای دانشآموزان و خانوادههاست و در همین راستا، انعطاف لازم برای استفاده از بسترهای ارتباطی مناسب در اختیار مدارس قرار گرفته است.