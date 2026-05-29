به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در جریان مسابقات رده بندی و فینال ۳ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا که در ویتنام جریان دارد، در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان در دور اول با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوی یوجیان چنگ از چین شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت.

وی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل محمد زاینیدینزود از تاجیکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی رفت. غلامیان در این دیدار مقابل علینور تولیوگالی از قزاقستان با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.