به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ، مکان مقدسی که پیش‌تر از سوی رهبر شهید «قبلۀ تهران» نام گرفته بود و اینک با نظر مقام معظم رهبری و بیت معظم شهید، میزبان مراسم معنوی یادبود شهدای خانواده امام شهید شده است.

در این مراسم یاد شهید زهرا حدادعادل، شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهید زهرا محمدی گلپایگانی که در تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی - صهیونی به بیت رهبر معظم انقلاب شهید شدند، گرامی داشته شد.

این برنامه مردمی در فضایی شبیه روضه‌های حسینیه امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد و با قرائت کلام‌الله مجید، سخنرانی و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع)، نخستین ساعات خود را سپری نمود.

مراسم با حضور گسترده مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.