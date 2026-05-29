جانفدا ؛ روایت آمادگی مردمی برای دفاع از ایران
پویش «جانفدا» اکنون از مرز ۳۱ میلیون نفر عبور کرده و این نشان میدهد ایران عزیز، امروز نیز جانفدایان بسیاری دارد؛ مردمانی که باور دارند جان، کمترین بها برای دفاع از ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز ؛
«جانفدا» یادآور مردانی است که همچون شهیدان باکری، خرازی و دیگر رزمندگان دفاع مقدس، از جان و عزیزترین داشتههای خود برای حفظ خاک ایران گذشتند و اجازه ندادند ذرهای از این سرزمین به دست دشمن بیفتد.
اکنون پس از گذشت بیش از ۴۷ سال از آغاز آن روزهای پرافتخار، بار دیگر دشمنان چشم طمع به ایران دوختهاند؛ اما اینبار نیز لشکر میلیونی جانفدایان ایران آماده دفاع از وطن هستند؛ چه در میدان حضور مردمی و چه در عرصه اعلام آمادگی نظامی و دفاعی.
این روزها مساجد به سنگر آموزش، همدلی و آمادگی مردمی تبدیل شدهاند؛ زن و مرد، پیر و جوان، در کنار یکدیگر برای دفاع از میهن آموزش میبینند تا پیام روشنی به دشمن بدهند؛ اینکه مردم ایران در هر شرایطی آماده حراست از کشورشان هستند.
در این میان، حضور بانوان نیز چشمگیر است؛ شیرزنانی که آمدهاند آموزش ببینند تا اگر روزی ایران به حضورشان نیاز داشت، دوشادوش مردان از میهن دفاع کنند.
علاقهمندان به شرکت در دوره «جانفدا» و آموزشهای تخصصی سلاح میتوانند عدد ۲ را به شماره ۱۰۰۰۱۱۸۸ پیامک کنند.
این برنامه در حسینیه مسجد قمر بنیهاشم شهر گلسار برگزار شد.