به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا و وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل، ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ظاهر دوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب بایل نورالیف از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.