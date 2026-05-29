به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان با تبریک عید قربان، این عید را تجلی گاه پیروزی موحدان و نماد وحدت و همدلی مسلمانان برشمردند.

خطیبان جمعه استان همچنین با اشاره به حضور پرصلابت و میدان داری مردم در سنگر خیابان از این حضور دشمن شکن و آگاهانه قدردانی و تاکید کردند، ملت ایران هیچ‌گاه در برابر مستکبران سر تعظیم فرود نمی‌آورد.

آنها همچنین به هجوم وحشیانه روز‌های اخیر رژیم صهیونیستی به کشور لبنان نیز پرداخته و عنوان کردند تنها راه پیروزی بر این غده سرطانی و حامیانش، اتحاد مسلمانان جهان است

امامان جمعه استان به تورم و گرانی برخی از کالا‌های اساسی نیز پرداخته و از مسئولان خواستند با تشدید نظارت‌ها از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند

لزوم توجه به اقامه نماز و فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تربیت فرزندان بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی از دیگر فراز‌های خطبه‌های امامان جمعه استان بود.