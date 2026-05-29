جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد پرحجم در محور‌های شمالی کشور به سمت پایتخت خبرداد و گفت: برای روان‌سازی بار ترافیک، محور چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۰ صبح از مرزن آباد در مسیر شمال به جنوب یکطرفه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی گفت: در محور هراز نیز محدودیت یکطرفه از گزنک به رودهن به صورت مقطعی اجرا می شود.

وی ترافیک در محورهای استان یزد، اصفهان، قزوین و خراسان رضوی را نیز پرحجم ولی روان اعلام کرد و از رانندگان خواست در صورت امکان بازگشت خود را به فردا و در ساعات روشنایی روز موکول کنند.