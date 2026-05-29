به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی هدف از برگزاری دوره آموزشی کار با اسلحه در میعادگاه نماز جمعه را ارتقای بصیرت عمومی، آشنایی اقشار مختلف مردم با مبانی دفاعی و تبیین اهمیت آمادگی در برابر تهدیدات دشمن عنوان کرد.

سرهنگ مهدی غلامی‌نژاد به ضرورت افزایش آگاهی مردم در حوزه‌های دفاعی افزود: در شرایط امروز، شناخت ابزار و شیوه‌های دشمن یک ضرورت است و برگزاری چنین کلاس‌هایی می‌تواند در ارتقای آمادگی و هوشیاری عمومی نقش مؤثری داشته باشد.