به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خانواده شهید محمدمهدی یارقلی، با حضور در پارک ملاخلیلا قزوین، به یاد فرزند شهیدشان نهال کاشتند.

این شهید در اسفند سال گذشته، در حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی به شهادت رسید.

این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای جنگ اخیر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

حاضران در این مراسم، یاد و نام شهدا را مایه اقتدار و امنیت امروز کشور دانستند.