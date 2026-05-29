ائمه جمعه شهرستانهای استان ایلام در خطبههای این هفته نماز جمعه بر وحدت ملی، مطالبهگری در حوزه معیشت و هوشیاری در برابر دشمنان و بدعهدی آمریکا تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ ائمه جمعه شهرستانهای استان در خطبههای این هفته نماز جمعه، وحدت، مطالبهگری و هوشیاری در برابر دشمن را از مهمترین نیازهای امروز جامعه عنوان کردند.
امامان جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافافکنی، خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات مردمی در حوزه معیشت و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی شدند.
خطیبان جمعه همچنین با اشاره به بدعهدیهای آمریکا، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان و حفظ منافع ملی در روند مذاکرات تأکید کردند و اتحاد و همدلی را مهمترین عامل عبور از مشکلات و خنثیسازی تهدیدها دانستند.