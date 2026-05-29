به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ،سیدمحمد موسوی، گفت:عملیات اجرایی کلنگ زنی و احداث ۲۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در محدوده خیابان جاجرودی (خیابان طرقی)در شمال‌شرق تهران، روز یکشنبه ۱۰ خرداد به همت شهرداری منطقه ۴آغاز می‌شود.

به گفته موسوی ، این طرح با هدف تسریع در اسکان شهروندان، بازگرداندن آرامش به محله و بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

آیین کلنگ‌زنی این طرح ساعت ۸ صبح و با حضور معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و سخنگوی شهرداری تهران در محدوده میدان رسالت برگزار خواهد شد.

گفتنی است کوچه جاجرودی در جریان این جنگ هدف اصابت ۴ موشک قرار گرفت و طبق اعلام شهرداری، حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در این محدوده دچار آسیب شده‌اند؛ اکنون مرحله عملیاتی کلنگ زنی برای بازگشت هرچه سریع‌تر خانواده‌ها به خانه‌هایشان آغاز می‌شود.