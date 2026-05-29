نمایشگاه بینالمللی کتاب کوالالامپور امروز با حضور انور ابراهیم نخستوزیر مالزی افتتاح شد. رویدادی که به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب در جنوب شرق آسیا هر سال میزبان ناشران و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ جمهوری اسلامی ایران نیز با برپایی غرفهای در این نمایشگاه حضور یافته و مجموعهای از آثار فرهنگی، دینی، ادبی و کتابهای مرتبط با اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را به مخاطبان بینالمللی معرفی کرده است و اما امسال توجه ویژهای به آثار رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنهای شده است.
همچنین بخشی از غرفه ایران به یادمان شهدای مدرسه میناب اختصاص یافته؛ بخشی که با استقبال و توجه بازدیدکنندگان همراه بوده است.
نمایشگاه کتاب کوالالامپور هر سال بیش از میلیون بازدیدکننده را جذب میکند و به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی جنوب شرق آسیا شناخته میشود.
نمایشگاه بینالمللی کتاب کوالالامپور فرصتی است برای تبادل فرهنگی و معرفی ظرفیتهای نشر کشورهای مختلف، رویدادی که ایران نیز تلاش کرده با حضور در آن بخشی از فرهنگ، ادبیات و اندیشه ایرانی ـ اسلامی را به مخاطبان منطقه جنوب شرق آسیا معرفی کند.