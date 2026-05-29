فیلمهای کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «هایکپی» در اولین «قرار» انجمن سینمای جوانان ایران در سینماهای سراسر کشور نمایش داده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نخستین نمایش «قرار» که به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه سینمایی بهمن سبز و پخش این موسسه صورت میگیرد، فیلمهای کوتاه «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سرود کلنل» به کارگردانی سجاد مشتاق و تهیهکنندگی محمد طهان و «هایکپی» ساخته محمد رحمتی و تهیهکنندگی سیدمحمدرضا همایی در سینماهای سراسر کشور نمایش داده میشوند.
«تخطی» روایتگر داستان یک مامور آگاهی است که درگیر پرونده تیراندازی در تعقیب و گریز با متهم میشود و همزمان موقعیتی مشابه با یک دزد خفتگیر برای او پیش میآید.
«سرود کلنل» نیز اشارهای به آخرین روز زندگی کلنل محمدتقیخان پسیان داشته و روایتگر سربازی در دسته موسیقی است که در آستانه جنگ قرار است مارش نظامی بنوازد.
در خلاصه داستان «هایکپی» نیز آمده است: زهره پس از بازگشت از مهمانی، درگیر ماجرایی غیرمنتظره در زندگی دوستش میشود؛ ماجرایی که او را به تصمیمی بزرگ و پرچالش میکشاند.
هدف از نمایش«قرار» که برای اولین بار سینمای کوتاه را دارای نظم و پیوستگی نمایش روی پرده میکند، ایجاد ارتباط بیواسطه فیلم کوتاه با علاقهمندان و به جریان انداختن نمایش منظم این آثار است که در باکسهای ۶۰ تا ۷۵ دقیقهای و در سانسهایی مشخص انجام خواهد
زمان نمایش این فیلم ها در سینماها بعدا اعلام می شود.