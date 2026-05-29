امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، با تبریک پیشاپیش عید غدیر خم و گرامیداشت سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب با اشاره به تقارن عید غدیرخم و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، غدیر را مرام‌نامه امت اسلامی توصیف کرد.

* نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان گفت: آمریکا در باتلاق جنگ گرفتار شده و در صورت اجرای اقدامات ایذایی علیه ایران، نیرو‌های مسلح ما در‌های جهنم را بر روی سربازان آنان باز می‌کنند.

*نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک از مردم خواست با برگزاری پرشور جشن‌های خیابانی غدیر و پیوند آن با شعار‌های «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل»، باردیگر وفاداری خود را به ولایت نشان دهند.

*نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: عید غدیر عید کمال ایمان و تجمعات شبانه ملت ایران بعثتی غدیری است.

*نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد رسیدگی فوری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در واگذاری زمین‌های طرح‌های مسکن ملی و قوانین رفاهی برای فرزندآوری را خواستار شد.

*نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با قدردانی از مشارکت مردم در پویش نذر آب گفت: در یک هفته از تجمعات شبانه ۵۰ هزار بطری آب معدنی جمع آوری و برای رزمندگان ارسال شد.

*نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی امام جمعه قشم با دعوت مردم به صرفه‌جویی، از مسئولان و اصناف خواست با هرگونه گران‌فروشی و فشار مضاعف بر مردم برخورد کنند.

*نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: ایستادگی و انسجام ملت ایران، در کنار اقتدار و صلابت نیرو‌های مسلح تحسین و توجه جهانیان را برانگیخته است.

*نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: مسئولان باید در مسیر حفظ وحدت و پیگیری دغدغه‌های به حق مردم گام بردارند.

*نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت الاسلام والمسلمین علی پورحسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی نیز با تبریک سالرزو عید غدیر گفت: وظیفه همه ما تبلیغ و ترویج فرهنگ غدیر است.

*نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز گفت:مردم این جزیره ثابت کردند برای دفاع از ولایت از جان می‌گذرند و جهان اسلام نظاره‌گر شجاعت و ایستادگی آنان است.