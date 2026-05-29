به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین نجفی درباره کودکان مدرسه میناب که در تجاور آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، شعری سروده است.
دخترم گیسوکمند و دخترم گیسوقشنگ
دخترم چشمانتظار مادر و دلتنگ زنگ
نمنم آخر زنگ خورد، اما نه زنگ مدرسه
زنگ زد در گوشهای مدرسه اعلان جنگ
وقت لِیلِی بود، لالایی نه، اما ناگهان
خون شتک زد بر گلوی سنگهای هفتسنگ
ناگهان باران سنگ از سقف آمد بیهوا
ناگهان آتش وزید از آسمانها بیدرنگ
ابرها! یاری کنید و آبها! کاری کنید
آخر آتش نیست سهم کولههای رنگرنگ
کاش نعشش را نمیدیدم به روی خاکها
آه از آن گیسوکمند و آه از آن گیسو قشنگ!