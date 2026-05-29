علی اصغر طاهری (یکی از ناشران بخش عمومی نمایشگاه مجای کتاب تهران) گفت: ما با ۳۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه شرکت کردیم، اما بیشترین فروش را در بخش کودک و نوجوان و کتاب‌های شاهنامه داشتیم.

این ناشر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با وجود تنوع موضوعی، پرفروش‌ترین بخش برای ما کتاب‌های کودک و نوجوان بود. به‌خصوص کتاب‌هایی مثل شاهنامه و آثار مشابه که برای مخاطب کم‌سن‌وسال‌تر، با نثر روان و قابل فهم‌تر آماده شده‌اند، بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفتند و فروش بالاتری داشتند.

آقای طاهری یکی از مزیت‌های نمایشگاه مجازی را توزیع یکسان فرصت خرید و بهره‌مندی از یارانه برای همه مخاطبان دانست و گفت: در این نمایشگاه، یارانه خرید به همه مردم تعلق می‌گرفت و هر فردی که کد ملی داشت می‌توانست از یارانه دولتی استفاده کند. برای نمایشگاه تفاوتی نداشت مخاطب در کدام استان یا شهر زندگی می‌کند؛ شرایط برای همه یکسان بود.

وی همچنین درباره میزان استقبال از استان‌های مختلف گفت: برای انتشارات ما، استان‌هایی مثل اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی جزو استان‌های پرخرید بودند؛ البته ممکن است برای ناشران دیگر الگوی خرید متفاوت باشد.

این ناشر در پایان با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه مجازی افزود: با وجود شرایط خاص امسال، نمایشگاه را مثبت ارزیابی می‌کنیم و امیدواریم این مدل از برگزاری، در دوره‌های بعد با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت بیشتر از نشر، به رونق کتاب‌خوانی در سراسر کشور کمک کند.