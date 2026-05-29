به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این شهرستان بیش از ۲۸۰ هزار دام سبک پرورش داده می‌شود که نژاد مهربان معروفترین نژاد سبک شهرستان کبودراهنگ است.

پشم چینی موجب سبک شدن دام ها، به دور از بیماری و افزایش تولید گوشت و شیر خواهد شد.

در شهرستان کبودراهنگ چهار نژاد دام سبک مهربان، شال، افشار و روژ پرورش داده می‌شود.

نژاد مهربان یکی برترین نژاد‌های دام سبک است که در منطقه‌ای به همین نام در شهرستان کبودراهنگ پرورش داده می‌شود، این نژاد مقاوم به پیاده روی طولانی و بیماری و با درصد چندقولو زایی بالا و دارای گوشت و شیر مرغوب است.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۲۸۰ هزار دام سبک در حدود ۷هزار و۶۰۰ دامداری سنتی و صنعتی پرورش داده می‌شود.