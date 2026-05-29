به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما آخرین روز دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا مرکزی امروز (جمعه هشتم خرداد) با دو دیدار در شهر کاتماندو پایتخت نپال پیگیری شد.

تیم ملی والیبال زنان ایران در آخرین بازی این مسابقات به مصاف قزاقستان رفت و سه بر یک این تیم را از پیش رو برداشت تا جام قهرمانی این رقابت‌ها را برای دومین سال متوالی به دست آورد.

شاگردان لی دو هی در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست اول، سوم و چهارم این دیدار ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۱ قزاقستان را شکست دادند تا علاوه بر کسب مقام قهرمانی، نخستین مدال طلای سال ۱۴۰۵ والیبال ایران را به نام خود ثبت کنند.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم هند موفق به شکست سه بر یک نپال شد تا به مقام سومی و مدال برنز دست یابد.

تیم میزبان در ست سوم ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا به رغم میزبانی به رتبه چهارمی مسابقات اکتفا کند.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی می‌کنند.

تیم ملی زنان که سال گذشته نیز با قهرمانی در این مسابقات نخستین مدال طلا خود بعد از ۶۲ سال فعالیت به دست آورده بود، با تکرار این قهرمانی نخستین مدال طلای والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ به دست آورد.

در دو ماه گذشته والیبال ایران موفق به کسب مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶، نقره و برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی و نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا شده بود و با مدال طلای زنان در نپال، پنجمین مدال و خوشرنگ‌ترین را تیم ملی زنان در سال جاری به دست آورد.