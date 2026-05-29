به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ همایش پیاده‌روی خانوادگی در روستای عباس‌آباد شهرستان دره‌شهر در قالب اجرای طرح «ورزش در آبادی» وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

این برنامه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، ترویج ورزش همگانی و فراهم کردن فضایی برای دورهمی خانواده‌ها اجرا شد و با استقبال خوب مردم روستا همراه بود.

«رستمی» مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام، در حاشیه این برنامه گفت: در راستای توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی، طرح «ورزش در آبادی» از سوی وزارت ورزش و جوانان در سطح روستا‌های شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، برنامه‌های ورزشی متنوعی برای همه گروه‌های سنی اجرا شده و زمینه مشارکت گسترده مردم روستایی را فراهم کرده است.

به گفته مسئولان برگزارکننده، طرح «ورزش در آبادی» در سطح روستا‌های تمامی شهرستان‌های استان در حال اجراست و با استقبال خوب مردم، از جمله در روستای عباس‌آباد، همراه شده است.