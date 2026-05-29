رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در محل های برگزاری آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، آن را بخشی از مسیر جوان‌گرایی، جانشین‌پروری و تقویت سرمایه انسانی در نظام اداری کشور دانست. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع‌ زاده، معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه بازدید از نخستین مرحله آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، با توجه به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت میدان دادن به نسل جوان و تربیت مدیران آینده و مطالبه ایشان از دولت چهاردهم در این باره، گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت اجرای فرمان های رهبر شهیدمان و سیاست‌های کلان دولت با هدف پرورش مدیران آینده، پس از ابلاغ جهت‌گیری‌ها و تأکید رئیس‌جمهور بر پیگیری و اجرای دستورهای حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رحمت الله علیه در نخستین دیدار اعضای دولت با ایشان، استفاده از ظرفیت جوانان و‌ نشست های کارشناسی و تخصصی را با حضور صاحب‌نظران آغاز کرد که پس از جمع‌بندی، این برنامه در مسیر تصویب شورای عالی اداری و مرحله اجرا قرار گرفت.

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه تربیت مدیران جوان، متخصص، باانگیزه و مسئله‌محور، یکی از نیازهای جدی نظام حکمرانی کشور است، اظهار داشت: دولت وفاق ملی، این مسیر را به طور جدی دنبال می‌کند و برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، ناظر به همین رویکرد با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی، طراحی شده است.

معاون رئیس‌ جمهور تصریح کرد: آقای پزشکیان، بارها بر ضرورت شایسته‌سالاری، بهره‌گیری از توان جوانان و فراهم‌شدن فرصت برای نسل جدید مدیریتی کشور تأکید کرده‌اند و این طرح نیز در همین چارچوب به‌عنوان یک اقدام هدفمند برای تقویت بدنه مدیریتی آینده کشور در حال اجرا است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه تحول در نظام اداری بدون حضور نیروهای تازه‌نفس و توانمند ممکن نیست، گفت: امروز کشور به مدیرانی نیاز دارد که علاوه بر دانش تخصصی، از قدرت تصمیم‌گیری، روحیه حل مسئله، تفکر نقادانه، سلامت اداری، توان کار میدانی و شناخت دقیق از حکمرانی و نظام اداری برخوردار باشند.

گفتنی است در این بازدید، گزارشی از روند برگزاری آزمون، شیوه ارزیابی داوطلبان و مرحله های پیش‌بینی‌شده برای شناسایی، سنجش و توانمندسازی مدیران آینده کشور از طرف رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز ارائه شد.

خانم فرشته امین که در این بازدید، معاون رئیس‌جمهور را همراهی می‌کرد، با توجه به ماهیت این آزمون اظهار داشت: آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای مدیریتی برگزار می شود و داوطلبان، پس از عبور از مرحله آزمون، وارد مرحله تکمیلی ارزیابی و شایستگی‌سنجی خواهند شد. برگزیدگان در ادامه مسیر، آموزش‌های تخصصی و فرایندهای توانمند شدن را می گذرانند تا برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی در آینده آماده شوند.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی تصریح کرد: نخستین مرحله ارزیابی برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، فراتر از سنجش دانش صرف است و بر توان تحلیل، دلیل آوردن، تصمیم‌گیری، تفکر انتقادی و حل مسئله، تمرکز دارد.

خانم امین اظهار داشت: این آزمون، فقط مرحله نخست فرایند ارزیابی است و پذیرفته‌شدگان، وارد کانون‌های ارزیابی و سنجش شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مدیریتی می شوند تا بعدهای حرفه‌ای، رفتاری و مدیریتی آنان دقیق‌تر سنجیده شود.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در پایان، گفت: نتیجه مرحله اول این آزمون تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.